مقابلة باسم يوسف الثانية مع بيرس مورجان كاملة وأقوى تصريحاته: لماذا لا نعطي فلوريدا لـ إسرائيل؟

ودار اللقاء بشكل عام عن العديد من الأزمات التي مر بها الشعب الفلسطيني، اذ بدأ باسم تعليقه قائلاً: "الغرب أخبرونا لسنوات أنهم مع حقوق الإنسان، وأن لديهم قيماً وأخلاقاً عالية، والآن لا يستطيعون قول حرف واحد لإسرائيل".

كما علق باسم على العديد من الاخبار التي ترددت في الاعلام الغربي منذ بداية الاحداث في السابع من تشرين الاول الماضي، مثل أن إسرائيل لم تستهدف مستشفى المعمداني، قائلاً: "خلال عشر سنوات، أطلقت حماس 35 ألف صاروخ على إسرائيل، ولم يمت من ذلك سوى 69 شخصاً، وبصاروخ واحد استطاعت إسرائيل أن تنهي حياة المئات في مستشفى المعمداني؟".

وأضاف: "لم يعد الأمر متعلقاً بـ"حماس"، يمكنهم أن يقولوا لك إنها عنه تحديدا لكنها ليست كذلك، وقالوا ذلك مرات عدة، هذه هي طريقة دفعهم إلى سيناء، والأمر لا يتعلق بحماس، إسرائيل لها تاريخ طويل مع الكذب".

أما عن رفض المصريين لتواجد الفلسطينيين في سيناء، فقال يوسف: "هذا بالضبط ما تريده إسرائيل، وهذا هو الحل الأسوأ، هؤلاء فلسطينيون وهذه أرضهم، ثم يأخذونها فجأة، لماذا؟ لقد تم طردهم من منازلهم، والآن يجب أن تأخذهم دولة أخرى؟ تخيّل ماذا يمكن أن يحدث؟".

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