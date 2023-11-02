جوليا روبرتس لـ ديرموت مولروني بعيد ميلاده: أحتفل بك كلّ الأيّام

علّقت روبرتس على الصورة قائلة: "كل عام وأنت بخير يا صديقي العزيز، أتمنى لك السعادة في يومك وكل أيامك".
يذكر ان النجمين تربطهما صداقة وثيقة منذ لقائهما لأول مرة في عام 1997 خلال تصوير فيلم "My Best Friend's Wedding"، الذي يعد من بين أبرز الأفلام الهوليودية في فئة "الكوميديا الرومانسية". وعاد الثنائي الشهير للتجمع مرة أخرى بعد مضي 21 عامًا، أي في عام 2018، من خلال المشاركة في المسلسل التلفزيوني "Homecoming"، الذي تمّ عرضه بشكل حصري على منصّة "أمازون برايم".
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A post shared by Julia Roberts (@juliaroberts)
A post shared by Julia Roberts (@juliaroberts)
تعرضت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان لحملة هجوم لاذعة من قبل الجمهور، كما أطلق عددٌ منهم دعوات لإلغاء متابعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـعد اتهامها بالسـخرية من أطفال غزة، أثناء احتفالها بالهالوين.
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طُردت عارضة الأزياء الأمريكية كاميلا ديتير من وظيفتها، في وكالة إليت Elite في نيويورك، عقب بعد نشرها رسائل دعمن من خلالها القضية الفلسطينة.