جوليا روبرتس لـ ديرموت مولروني بعيد ميلاده: أحتفل بك كلّ الأيّام

علّقت روبرتس على الصورة قائلة: "كل عام وأنت بخير يا صديقي العزيز، أتمنى لك السعادة في يومك وكل أيامك".

يذكر ان النجمين تربطهما صداقة وثيقة منذ لقائهما لأول مرة في عام 1997 خلال تصوير فيلم "My Best Friend's Wedding"، الذي يعد من بين أبرز الأفلام الهوليودية في فئة "الكوميديا الرومانسية". وعاد الثنائي الشهير للتجمع مرة أخرى بعد مضي 21 عامًا، أي في عام 2018، من خلال المشاركة في المسلسل التلفزيوني "Homecoming"، الذي تمّ عرضه بشكل حصري على منصّة "أمازون برايم".