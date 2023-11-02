نادين الراسي تدافع عن شقيقها بعد ضـربه لها في المستشفى: زوزو متل ابني

وفي التفاصيل، قالت نادين الراسي بإنها لم تكن تتوقع ما حصل معها، وأضافت: "بعد الاشكال زرت السيدة العذراء وصليت لأجل شقيقي زوزو من قلبي، وبعدها عدت الى المستشفى لأطمئن على والدتي التي كانت متواجدة في العناية المركزة وشعرت بالخجل من كل من كان في المستشفى بسبب ما حصل".

وتابعت نادين الراسي: "زوزو بيضل خيّ وحبيبي، انا كان باستطاعتي ضربه او الدفاع عن نفسي لكنني لم استطع، فهل رأيتم مرة والدة تعتدي على ابنها، زوزو متل ابني".

وأضافت نادين باكية وتكاد تتكلم بسبب حالتها النفسية الصعبة: "رح ضلني صلّي كتير، نفسيًا يالي صار شي كتير بيوجع، راحوا اولادي ما متت بعدهم راح خيي جورج وما متت وراه هلأ بدي موت؟ بيضل ضرب الاخ أسهل من ضرب اي حدا تاني يعني ايد الأخ احسن من ايد اي حدا تاني".