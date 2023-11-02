سامو زين يفاجئ جمهوره بإعلان عودته بعد 17 عامًا

واعلن شامو زين عبر فايسبوك عن انتهائه من كتابة فيلم جديد، دون الكشف عن اي تفاصيل اضافة، وه الفيلم الاوول له منذ فيلمه الأخير "90 دقيقة" الذي عُرض عام 2006.

وكتب سامو من خلال حسابه قائلاً: "أيام قليله وننتهي من كتابه الفيلم الجديد إن شاء الله".