سامو زين يفاجئ جمهوره بإعلان عودته بعد 17 عامًا

واعلن شامو زين عبر فايسبوك عن انتهائه من كتابة فيلم جديد، دون الكشف عن اي تفاصيل اضافة، وه الفيلم الاوول له منذ فيلمه الأخير "90 دقيقة" الذي عُرض عام 2006.
وكتب سامو من خلال حسابه قائلاً: "أيام قليله وننتهي من كتابه الفيلم الجديد إن شاء الله".
تعرضت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان لحملة هجوم لاذعة من قبل الجمهور، كما أطلق عددٌ منهم دعوات لإلغاء متابعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـعد اتهامها بالسـخرية من أطفال غزة، أثناء احتفالها بالهالوين.
طُردت عارضة الأزياء الأمريكية كاميلا ديتير من وظيفتها، في وكالة إليت Elite في نيويورك، عقب بعد نشرها رسائل دعمن من خلالها القضية الفلسطينة.
احتفلت الممثلة الأمريكية الشهيرة جوليا روبرتس بعيد الميلاد الستين لصديقها المقرّب الممثل ديرموت مولروني، ناشرة صورة قديمة تجمعها على حسابها عبر انستغرام.