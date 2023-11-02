كيم كارداشيان تتعرض لهجوم لاذع بسبب تصرفها

وفي التفاصيل نشرتها "كيم" مجموعة صور على حسابها عبر انستغرام خلال الساعات القليلة الماضية، ظهر فيها طفلها "سانت" وصديقه، يرتديان قميصي اللاعبين الدوليين، الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله السابق في باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار.

لكن المثـير للصدمة أن قميصي الطفلين جاءا ممزقين يغطيهما الطلاء الأحمر، كما لو أن الدماء تغطيهما، وغُطيَّ جسدهما أيضًا بالجروح والكدمات.

وانهالت التعليقات على الصور التي نشرتها كيم، حمل معظمها انتقادات لاذعة، لا سيما وأن الزي التنكري الذي اختارته لطفلها وصديقه جاء بعد انتشار صور لأطفال في غزة.