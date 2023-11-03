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نضال الاحمدية تسرب تسجيلا صوتيا لـ اليسا بعد غنائها في ظل احداث فلسطين: لما بابا مات كان عندي جولة بأميركا
نضال الاحمدية تسرب تسجيلا صوتيا لـ اليسا بعد غنائها في ظل احداث فلسطين: لما بابا مات كان عندي جولة بأميركا
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نضال الاحمدية تسرب تسجيلا صوتيا لـ اليسا بعد غنائها في ظل احداث فلسطين: لما بابا مات كان عندي جولة بأميركا

فن

2023-11-03 | 07:03
نضال الاحمدية تسرب تسجيلا صوتيا لـ اليسا بعد غنائها في ظل احداث فلسطين: لما بابا مات كان عندي جولة بأميركا
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Aljadeed
نضال الاحمدية تسرب تسجيلا صوتيا لـ اليسا بعد غنائها في ظل احداث فلسطين: لما بابا مات كان عندي جولة بأميركا

نشرت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية تسجيلا صوتيا لـ الفنانة اللبنانية اليسا، تحدثت خلاله معها عن الصراع الذي تعيشه بين الغناء على المسارح والحزن و الحداد على ما يحصل في فلسطين.

وفي التفاصيل، نشرت نضال، عبر الحساب الرسمية لـ مجلة الجرس التابعة لها، مقطع صوتي سألت اليسا خلاله عن كيف تمكنت من عزل نفسها عن الواقع والغناء في ظروف كهذه.

لترد اليسا: "انا لما مات بيي عملت الاربعين يوم بعد 25 يوم وكان عندي جولة بـ أميركا، رحت اشتغل لأن كان عندي حفل خطوبة، أطلع غني و لما خلص اطلع عالاوضة ابكي، بالنسبة الي هيدا شغل."

وتابعت اليسا: "حتى بالسعودية كنت مريضة، واخذت ابرة كورتيزون لإقدر غني، هيدا شغل."

واضافت اليسا مشيرة الى انه مع الوقت، اصبح الغناء بالنسبة لها عمل يجب ان تنجزه بغض النظر عن حالتها النفسية، و ليس متعة.

اما عن حالتها النفسية، فانفعلت اليسا قائلة: "شو هالاجرام؟! مين منو مكتئب"

وتابعت: "انا لما بغني عندي ناس بساعدن، ما فيي غير ما فكر بالناس لي معي."

 

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