هذه رسالة خالد شباط إلى جمهوره بعد انتهاء مسلسل "كريستال"

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A post shared by Khaled Shubat (خالد شباط) (@khaled_shbat)
A post shared by Khaled Shubat (خالد شباط) (@khaled_shbat)
تصدر اسم رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحه المثير عن حكام العرب في احدى المقابلات التلفزيونية.
في أحدث مستجدات قضية وفاة الممثل الكوميدي ماثيو بيري، كشفت وسائل إعلام أجنبية أن "قسم جرائم القتل والسرقة" التابع لشرطة ولاية لوس أنجلوس الأميركية قد طلب نقل ملف القضية إليه للتحقيق فيها، الامر الذي أثار مخاوف جمهور ماثيو، خاصة مع الإشارة إلى التحقيقات الأولية التي أكدت أن الوفاة كانت طبيعية.
نشرت الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية تسجيلا صوتيا لـ الفنانة اللبنانية اليسا، تحدثت خلاله معها عن الصراع الذي تعيشه بين الغناء على المسارح والحزن و الحداد على ما يحصل في فلسطين.