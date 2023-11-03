هذه رسالة خالد شباط إلى جمهوره بعد انتهاء مسلسل "كريستال"

وفي التفاصيل، نشر خالد شباط على حسابه عبر "انستغرام"، صورتين ظهر في الأولى بجانب درع المشاهدة رقم 1 من منصة "شاهد"، والثانية عند بداية تصوير دوره في المسلسل حيث بدا بعمر أصغر، خصوصاً أن عمليات التصوير استغرقت تسعة أشهر.وأرفق خالد شباط الصور بالتعليق التالي: "الصورة الأولى: محبتكن المبهرة طوال فترة عرض كريستال.. الصورة التانية: الصورتين فرق بينهن تسعة أشهر من التجربة، التي تعلّمت منها وكبرت".وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، حيث قدموا له التهاني بهذا النجاح الكبير في أداء شخصية باسل متمنين له التوفيق بالعمل الجديد الذي يشارك به وهو "الخائن".