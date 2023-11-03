اليسا وأحلام تهاجمان وئام وهاب بعد كلامه عن الحكام العرب

شو هل الوقاحة عند بعض السياسيين الغير وطنيين بلبنان ،عن جد ان لم تستح فافعل ما شئت !

إنشالله بتغير هل الايام وما منعود نشوف حدا منكن يا رب https://t.co/Bcgpa10vxe — Elissa (@elissakh) November 2, 2023 لما بدك تتكلم عن حكامنا اسيادك وتاج راسك بدك تحط يدك فوق راسك كسر في رقبتك ورجلك وعظامك يا #حشره واللي بدوا يعمر لبنان هم انتوا الحراميه اللي دمرتوها وسرقتوها عشان تبني قصرك 🤪واذا يطلع العيب من اهل العيب ما يتسمى عيب خصوصاً لما بيكون مرررره حكام الخليج اسيااااد صانوا شعوبهم… https://t.co/gGf4XLGRMK — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) November 3, 2023

وفي التفاصيل، سألت المذيعة وئام وهاب: "إذا تدمرت إسرائيل ستكون قادرة على إعادة الإعمار، ولكن لبنان من يعيد إعماره؟"، ليرد وهاب قائلا: "إن الحكام العرب سيتحملون تكلفة إعادة إعمار لبنان في حال دخل في حرب مع إسرائيل وتم تدميره"، مضيفا: "كل الحكام العرب غصب عنهم رح يدفعوا.. ورجلهم على رقبتهم بيدفعوا".كلام وئام وهاب لم يمر مرور الكرام، فتعرض لحملة هجوم كبيرة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل عدد من الفنانين العرب مع الموضوع، ابرزهم الفنانة اللبنانية اليسا، التي أعادت نشر الفيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقته بالتعليق التالي: "شو هالوقاحة عند بعض السياسيين غير الوطنيين بلبنان، عن جد ان لم تستح فافعل ما شئت !إنشالله بتغير هالايام وما منعود نشوف حدا منكن يا رب".من جهتها، أبدت الفنانة الإماراتية أحلام انزعاجها الشديد من كلام وئام وهاب، حيث هاجمته بقوة في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، اذ اعادت نشر مقطع فيديو من المقابلة، وعلقت عليه قائلة: "لما بدك تتكلم عن حكامنا اسيادك وتاج راسك، بدك تحط ايدك فوق راسك كسر في رقبتك ورجلك وعظامك يا حشره، واللي بدوا يعمر لبنان هم انتوا الحرامية اللي دمرتوها وسرقتوها عشان تبني قصرك.. واذا يطلع العيب من اهل العيب ما يتسمى عيب خصوصاً لما بيكون مره حكام الخليج اسياد صانوا شعوبهم".