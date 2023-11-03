باسم يوسف يهاجم بيرس مورغان بعد مقابلته الثانية معه.. كشف "مؤامرته الخبيثة" وما حصل في الكواليس

الا انه وفي اللقاء الثاني، الذي نال اعجاب الجمهور ايضا، كتب باسم تعليقا اثار استغراب متابعيه، ارفقه بفيديو توضيحي.

اذ شارك يوسف مقطع فيديو طريف على حسابه عبر منصة "اكس" ظهر فيه وكأن شخصية خفية كانت تضايقه خلال مقابلته الاولى مع مورغان، وارفقها بتعليق باللغة الاجنبية جاء فيه: "أنا آسف ولكن يجب أن أكشف بيرس مورغان و أن اكشف مؤامرته الخبيثة لإغلاقي."

وتابع يوسف: " في هذا الفيديو أكشف عن لقطات لأول مرة من وراء الكواليس حول كيفية قيام بيرس مورغان بالتلاعب بالمقابلة الأولى بطريقة غير عادلة."

واضاف يوسف: "ومن حسن حظي أنه كفّر عن خطاياه وأجرى مقابلة أخرى شخصيًا دون تدخلات "أجنبية" مثل المقابلة الأولى."