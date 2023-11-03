مايا دياب تعلق على خطاب السيد
حاز خطاب الأمين العام للحزب على اهتمام لبناني محلي ودولي كبير، نظرا للأوضاع المستجدة في فلسطين وعلى الحدود مع لبنان، حيث كان الجميع ينتظر ما ستحمله كلمته من معلومات ومن تحضيرات لما هو قادم، اذ اعتبر البعض ان هذا الخطاب مفصلي وسيحدد ما ستؤول اليه الأمور.
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخطاب بشكل كبير، حيث ابدى عدد من الفنانين والإعلاميين رأيهم في الكلمة التي القاها الأمين العام، اذ نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "ايه وبعدين؟"، وذلك خلال الخطاب، لتنشر بعد انتهاء الكلمة تغريدة أخرى مستعينة فيها بأغنية لـ السيدة فيروز، قالت فيها: "كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، حتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون".