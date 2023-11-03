مايا دياب تعلق على خطاب السيد

ايه وبعدين.. — Maya Diab (@mayadiab) November 3, 2023 كان غير شكل الزيتون،كان غير شكل الصابون،حتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.. — Maya Diab (@mayadiab) November 3, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الخطاب بشكل كبير، حيث ابدى عدد من الفنانين والإعلاميين رأيهم في الكلمة التي القاها الأمين العام، اذ نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب على حسابها عبر منصة "اكس"، تغريدة قالت فيها: "ايه وبعدين؟"، وذلك خلال الخطاب، لتنشر بعد انتهاء الكلمة تغريدة أخرى مستعينة فيها بأغنية لـ السيدة فيروز، قالت فيها: "كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، حتى انت يا حبيبي مش كاين هيك تكون".