نادين نسيب نجيم تستنكر استهداف قوافل الاسعاف في غزة: تفه!

حاز خطاب الأمين العام للحزب على اهتمام لبناني محلي ودولي كبير، نظرا للأوضاع المستجدة في فلسطين وعلى الحدود مع لبنان، حيث كان الجميع ينتظر ما ستحمله كلمته من معلومات ومن تحضيرات لما هو قادم، اذ اعتبر البعض ان هذا الخطاب مفصلي وسيحدد ما ستؤول اليه الأمور.

