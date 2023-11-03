نادين نسيب نجيم تستنكر استهداف قوافل الاسعاف في غزة: تفه!

ونشرت نادين على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو وثق مشاهد مروعة من الاستهداف.
وارفقت نادين الفيديو بتعليق: "تفه على شرفهم و قرفهم و ضميرهم الله ينصر فلسطين"
وكان الاستهدان طال بوابة مجمع مشتشفى الشفاء و دوار انصار وشارع الرشيد.
تفه على شرفهم و قرفهم و ضميرهم الله ينصر فلسطين #FREEPALESTINE #غزة_تستغيث #طوفان_الاقصى https://t.co/egAj72hsZ9
— Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) November 3, 2023
تفه على شرفهم و قرفهم و ضميرهم الله ينصر فلسطين #FREEPALESTINE #غزة_تستغيث #طوفان_الاقصى https://t.co/egAj72hsZ9
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