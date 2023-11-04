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فنانة مصرية شهيرة تعتزل السوشال ميديا
فنانة مصرية شهيرة تعتزل السوشال ميديا
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فنانة مصرية شهيرة تعتزل السوشال ميديا

فن

2023-11-04 | 04:55
فنانة مصرية شهيرة تعتزل السوشال ميديا
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Aljadeed
فنانة مصرية شهيرة تعتزل السوشال ميديا

كشفت الفنانة المصرية إنجي وجدان عن اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتاً، دون أن تكشف عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار.

وفي التفاصيل، شاركت إنجي على حسابها عبر "إنستغرام" منشورًا كتبت فيه: "أنا آسفة ولكن أنا مضطرة أبعد عن السوشال ميديا شوية، محتاجة بريك، اللي محتاجني ضروري ممكن يبعتلي إيميل".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشورها، فمنهم من طالبها بعدم الابتعاد لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة، فيما تمنى لها آخرون السعادة وراحة البال، وجاء في التعليقات: "ارتاحي يا جميلة واستمتعي بالجو العائلي شوية ربنا يباركلك بعيلتك".

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