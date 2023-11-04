فنانة مصرية شهيرة تعتزل السوشال ميديا

وفي التفاصيل، شاركت إنجي على حسابها عبر "إنستغرام" منشورًا كتبت فيه: "أنا آسفة ولكن أنا مضطرة أبعد عن السوشال ميديا شوية، محتاجة بريك، اللي محتاجني ضروري ممكن يبعتلي إيميل".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشورها، فمنهم من طالبها بعدم الابتعاد لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة، فيما تمنى لها آخرون السعادة وراحة البال، وجاء في التعليقات: "ارتاحي يا جميلة واستمتعي بالجو العائلي شوية ربنا يباركلك بعيلتك".
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A post shared by Engy Wegdan انجي وجدان (@engywegdan)
A post shared by Engy Wegdan انجي وجدان (@engywegdan)
أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عن مروره بازمة نفسية بعد رحيل عدد من المقربين له في الآونة الأخيرة، حتى أنه كاد أن يفقد رغبته بالوجود، في الوقت الذي وصف فيه الجمهور العربي بـ"الخطير".
يبدو ان تغريدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، التي توجهت من خلالها الى كل من يدعو الى دخول لبنان بنزاع جديد ورفضها لهذا الامر، لم تمر مرور الكرام، اذ تعرضت لهجوم وانتقاد من قبل إحدى متابعاتها، الا انها واجهتها برد قاسٍ.
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا حول تعرض الفنان اللبناني فادي ابراهيم لـ وعكة صحية.