بالفيديو- أحمد مكي يعلق على حرب غزة.. هذا ما قاله

وفي التفاصيل، نشر أحمد مكي على حسابه عبر "إنستغرام" مقطع فيديو استشهد فيه بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تصف ما يجري اليوم من أحداث، مُشيرًا إلى أن على المرء في الوقت الحالي الاختيار بين "طريق الله" و"طريق الشيطان"، على حد تعبيره.
وقال الفنان المصري إنه لا يعتبر نفسه رجل دين أو شخصاً مثالياً، بل إنسان أقل من البسيط، يرتكب الأخطاء ويطلب من الله المغفرة.
وأكد أحمد مكي أن "الله أنذرنا قبل بداية الأحداث في فلسطين بالبراكين والزلازل والأوبئة رحمة منه؛ مُشيرًا إلى أن الإنسان يتوجب عليه تحديد موقفه من أجل الرجوع للطريق السليم".
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A post shared by ♠️ Ahmed Mekky ♠️ (@mekkystyle)
A post shared by ♠️ Ahmed Mekky ♠️ (@mekkystyle)
أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عن مروره بازمة نفسية بعد رحيل عدد من المقربين له في الآونة الأخيرة، حتى أنه كاد أن يفقد رغبته بالوجود، في الوقت الذي وصف فيه الجمهور العربي بـ"الخطير".
يبدو ان تغريدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، التي توجهت من خلالها الى كل من يدعو الى دخول لبنان بنزاع جديد ورفضها لهذا الامر، لم تمر مرور الكرام، اذ تعرضت لهجوم وانتقاد من قبل إحدى متابعاتها، الا انها واجهتها برد قاسٍ.
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا حول تعرض الفنان اللبناني فادي ابراهيم لـ وعكة صحية.