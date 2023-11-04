بالفيديو- أحمد مكي يعلق على حرب غزة.. هذا ما قاله

وفي التفاصيل، نشر أحمد مكي على حسابه عبر "إنستغرام" مقطع فيديو استشهد فيه بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تصف ما يجري اليوم من أحداث، مُشيرًا إلى أن على المرء في الوقت الحالي الاختيار بين "طريق الله" و"طريق الشيطان"، على حد تعبيره.

وقال الفنان المصري إنه لا يعتبر نفسه رجل دين أو شخصاً مثالياً، بل إنسان أقل من البسيط، يرتكب الأخطاء ويطلب من الله المغفرة.

وأكد أحمد مكي أن "الله أنذرنا قبل بداية الأحداث في فلسطين بالبراكين والزلازل والأوبئة رحمة منه؛ مُشيرًا إلى أن الإنسان يتوجب عليه تحديد موقفه من أجل الرجوع للطريق السليم".