راغب علامة ينفعل بسبب ما حصل في مستشفى الشفاء: يا ويلكم من الله
فاجعة جديدة حلت على اهل فلسطين امس، بعد استهداف العدو الإسرائيلي بوابة مجمع الشفاء الطبي في القطاع، حيث قصفت طائرات الاحتلال مصابين كانوا يتوجهون الى معبر رفح، أملا في تلقي العلاج في الخارج، مع خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة بسبب الاستهدافات المتكررة من قبل العدو.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو، توثق ما حصل، اذ أسفر الاستهداف عن وقوع عدد كبير من الضحايا، بينهم أطفال ونساء، الامر الذي اثار غضب عدد كبير من المتابعين وتحديدا من المجال الفني، ابرزهم الفنان اللبناني راغب علامة، الذي عبّر عن غضبه مما يحصل.
وفي التفاصيل، نشر راغب علامة على حسابه عبر منصة "اكس" مقطع فيديو يوثق ما حصل في مستشفى الشفاء، وعلق عليه بالقول: "مجرمون ومهزومون.. لو كنتم أقوياء لما ارتكبتم بحق النساء والأطفال والمدنيين والمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحافيين.. يا ويلكم من الله".