راغب علامة ينفعل بسبب ما حصل في مستشفى الشفاء: يا ويلكم من الله

مجرمون قتلة ومهزومون. لو كنتم أقوياء لما ارتكبتم المجازر بحق النساء والأطفال والمدنيين والمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحافيين … يا ويلكم من الله#غزة_العزة #غزة_تُباد #غزه_مقبرة_الغزاة #اطفال_غزة https://t.co/SW9zoWaoR1 — RaghebAlama (@raghebalama) November 3, 2023

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو، توثق ما حصل، اذ أسفر الاستهداف عن وقوع عدد كبير من الضحايا، بينهم أطفال ونساء، الامر الذي اثار غضب عدد كبير من المتابعين وتحديدا من المجال الفني، ابرزهم الفنان اللبناني راغب علامة، الذي عبّر عن غضبه مما يحصل.وفي التفاصيل، نشر راغب علامة على حسابه عبر منصة "اكس" مقطع فيديو يوثق ما حصل في مستشفى الشفاء، وعلق عليه بالقول: "مجرمون ومهزومون.. لو كنتم أقوياء لما ارتكبتم بحق النساء والأطفال والمدنيين والمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحافيين.. يا ويلكم من الله".