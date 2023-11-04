مايا دياب توجه تحية لأهل الصحافة: يخاطر بحياته كي ينقل ما يحدث

يبدو ان تغريدة الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، التي توجهت من خلالها الى كل من يدعو الى دخول لبنان بنزاع جديد ورفضها لهذا الامر، لم تمر مرور الكرام، اذ تعرضت لهجوم وانتقاد من قبل إحدى متابعاتها، الا انها واجهتها برد قاسٍ.

