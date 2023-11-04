مايا دياب توجه تحية لأهل الصحافة: يخاطر بحياته كي ينقل ما يحدث
وجهت الفنانة اللبنانية مايا دياب رسالة احترام لأهل الصحافة والمراسلين اللذين يتابعون الأحداث الأخيرة في جنوب لبنان وقطاع غزة.
وفي التفاصيل كتبت الفنانة مايا دياب على حسابها الرسمي عبر منصة "اكس": "تحية حب واحترام لكل مراسل تلفزيوني وصحافي بطل يخاطر بحياته كي ينقل ما يحدث داخل غزة وعلى الحدود اللبنانية ويعكس الصورة الهمجية للعدوان من كل الوسائل الاعلامية اللبنانية والعربية . الله يحميهم ويكون معهم بهالوقت الصعب. كل يوم وكل دقيقة يضعون أرواحهم تحت الخطر ويعدّون الثواني والدقائق من سيكون الشهيد التالي الى قطار الموت".