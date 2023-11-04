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هجوم على عمرو اديب بعد تعليقه على كلمة السيد: حل عن سماء لبنان!
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هجوم على عمرو اديب بعد تعليقه على كلمة السيد: حل عن سماء لبنان!

فن

2023-11-04 | 07:23
هجوم على عمرو اديب بعد تعليقه على كلمة السيد: حل عن سماء لبنان!
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Aljadeed
هجوم على عمرو اديب بعد تعليقه على كلمة السيد: حل عن سماء لبنان!

اثار الإعلامي المصري عمرو اديب، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقه على كلمة الأمين العام للحزب، مطالبا إياه بإعلان الهجوم على إسرائيل للدفاع عن اهل فلسطين.

وفي التفاصيل، انتشرت صورة لـ عمرو اديب، كُتب عليها جملة قالها ضمن برنامجه "الحكاية" الذي يُبث على قناة MBC مصر، وكُتب عليها: "عمرو اديب لـ السيد: فلسطين تُباد.. فما هو الوقت المناسب لدخولك النزاع؟".
كلام عمرو اديب استفز شريحة كبيرة من اللبنانيين، بينهم فنانين واعلاميين، اذ كان بارزًا تعليق الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، التي لم تذكر اسم عمرو اديب لكن المتابعين اعتبروا أنها تقصده بكلامها، اذ كتبت في تعليق على حسابها عبر منصة "اكس": "يللي عم يطالب السيد بدخول النزاع، يسترجع صور اطفال قانا صور لبنان بـ تموز 2006 !!اذا بتحب الاكشن حضار فيلم رعب بدل ما تحضر وجعنا وحل عن سماء لبنان".
من جهتها، كتبت الفنانة اللبنانية لورين قديح، تعليقا على كلام عمرو اديب: "يفضّل عمرو اديب ان نُقصفَ ويُطمرَ ما تبقّى من عمرنا وآمالنا تحت الانقاض.. لا يستحي عَمر هذا من ان ينظّر على سما لبنان المنكوب المعجون بالنكسات والخيبات والاوجاع، فيعطينا دروسًا في كيفية نُصرة الشعوب ودعمِها".
وتابعت: "يريد عمر هذا كثيرُ الصراخ والتمثيل والذي يرتدي البدلات الفاخرة ويجلس في استديو بأمانِ وترفِ الاغنياء الجدد أن يورّطنا، نحن مَن لدينا في قلب كلّ بيتٍ شخص ارتقى"، متوجهة له بالكلام اذ قالت: "اسمع هذا عَمر، نستثنيكَ من بين المصريين الشرفاء، وبمقدار ما انتَ سيّء، هو حَسَن، بمقدار ما انت مُحبِط ومُخذِل، هو نصر، والله يحمي لبنان".

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