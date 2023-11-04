رد ناري من سيرين عبد النور على متابعة هاجمتها: غبية!

وغبائك شو ؟ يلي متوفر على الشاشة مش فيلم بل حقيقية ممضية بدم الشهداء والاطفال خاصةً وحضرتو اكتر منك مشان هيك برفض يعيشو اهل بلدي وشعبي الفرق بيني وبينك انو انا مع السلام يعم فلسطين مش مع حرب جديدة عشناها بحرب تموز

وعلى فكرة انانيتك انك تحبي تجري شعب ووطن بأكملو للحرب بدل السلم https://t.co/lLH4FeAC0N — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) November 4, 2023

وفي التفاصيل، كتبت سيرين في تعليق على حسابها عبر منصة "اكس"، متوجهة الى كل من يريد دخول لبنان بالصراع: "يللي عم يطالب السيد بدخول النزاع، يسترجع صور اطفال قانا صور لبنان بـ تموز 2006 !!اذا بتحب الاكشن حضار فيلم رعب بدل ما تحضر وجعنا وحل عن سماء لبنان".من هنا، ردت عليها احدى المتابعات قائلة: "انانية الشعوب !!! شايفة الدفاع عن اطفال ما الها ذنب بتموت .. انو حب للاكشن والافلام !!قديه انك سخيفة، عموما فلم الرعب متوفر ع شاشة الجزيرة مجاني بدون وقت محدد.. بنصحك تحضريه بلكي صحي ضميرك".كلام هذه المتابعة استدعى ردا مباشرا وحاسما من سيرين عبد النور، التي اعادت نشر التغريدة على حسابها وارفقتها بالتعليق التالي: "وغبائك شو؟ يلي متوفر على الشاشة مش فيلم بل حقيقية وحضرتو اكتر منك مشان هيك برفض يعيشو اهل بلدي وشعبي".وتابعت سيرين كلامها بالقول: "الفرق بيني وبينك انو انا مع السلام يعم فلسطين مش مع نزاعات جديدة عشناها بـ تموز 2006.. وعلى فكرة انانيتك انك تحبي تجرّي شعب ووطن بأكملو للصراع بدل السلم".