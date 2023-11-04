كاظم الساهر يخسر اعز الناس ويعلق بتأثر: افقد رغبتي بالوجود

وفي التفاصيل، جاء الحديث في جلسة حوارية قدّمها "القيصر" في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحدث خلالها عن علاقته بالكتب، واللغة العربية والشعر، وعن ذكرياته مع الشاعرين الكبيرين نزار قباني وكريم العراقي.

وبدأ كاظم الساهر الجلسة بالإشارة إلى ما يتعرّض له الأبرياء في فلسطين، و أكّد أهمية القراءة وانعكاسها على ممارسيها والمحيطين بهم، مقدماً بعض النصائح للجمهور الغفير الذي حضر الجلسة.

وأضاف القيصر: "كنت مؤخراً أمر بأزمة نفسية بعد فقدان أعز ناسي، ففي السنوات الأخيرة فقدت العديد من الأحبة وهذا أثر بي كثيراً".