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تفاصيل جديدة عن وضع فادي ابراهيم الصحي ونقابة الممثلين تحسم الأمر
تفاصيل جديدة عن وضع فادي ابراهيم الصحي ونقابة الممثلين تحسم الأمر
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تفاصيل جديدة عن وضع فادي ابراهيم الصحي ونقابة الممثلين تحسم الأمر

فن

2023-11-05 | 03:52
تفاصيل جديدة عن وضع فادي ابراهيم الصحي ونقابة الممثلين تحسم الأمر
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Aljadeed
تفاصيل جديدة عن وضع فادي ابراهيم الصحي ونقابة الممثلين تحسم الأمر

لا يزال خبر تعرض الفنان اللبناني فادي ابراهيم لوعكة صحية يتصدر اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نفى نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي الأخبار المتداولة حول تدهور صحة الممثل فادي إبراهيم، مؤكدا استقرار حالته، وأنه سيغادر المستشفى في القريب العاجل.
قال نعمة بدوي، في اتصال مع "فوشيا"، أن فادي إبراهيم يعاني حاليا من التهاب ناجم عن خضوعه لغسيل الكلى، ما دفع النقابة لطلب التبرع له بوحدات دم فئة b+.
وتابع: "الحمد لله استطعنا تأمين وحدة مطابقة، وجرى الاحتفاظ بوحدتين للأسبوع المقبل. وإذا احتجنا مجددا لن نتردد بطلب التبرع".
ولفت نقيب الممثلين اللبنانيين إلى أن فادي إبراهيم سيستمر بالخضوع لغسيل الكلى مرتين أسبوعيا، مؤكدا أن وضعه الصحي يتحسن وهو مُصر على تخطي أزمته الصحية، والعودة الى جمهوره مجددا الذي لطالما وقف إلى جانبه وسانده لتخطي كل المحن التي مر بها طيلة مسيرته الفنية.
وعن الأخبار المنتشرة  منذ مدة على مواقع التواصل الاجتماعي عن دخول فادي إبراهيم في حالة خطيرة، وطالب البعض برفع الصلوات لشفائه، علق بدوي أنه كان بصحة جيدة ويعيش حياة طبيعية إلى جانب عائلته،وكأن عينا أصابته.
 

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