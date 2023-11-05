معجبة تغازل وائل كفوري خلال حفله في ابوظبي وهو يفاجئها برده

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر الأجواء المميزة التي طغت على الحفل، حيث عمّت الأجواء الحماسية في المكان وتفاعل الحضور بشكل كبير مع وائل الذي قدّم افضل ما لديه لجمهوره.وكان لافتا مقطع فيديو انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هتفت احدى معجبات وائل ونادته باللغة الانكليزية قائلة: "أحبك وائل"، ليسمع الاخير كلامها ويفاجئها برده امام الجميع، اذ قال بطريقة عفوية وطريفة: "أوووه أنا أكتر".