كم بلغ سعر آخر فستان لـ ميريم أوزرلي؟
تألقت الممثلة التركية ميريم أوزرلي، المعروفة بدور "السلطانة هيام"، في مسلسل "حريم السلطان"، بمناسبة العيد المئوي لتأسيس الدولة التركية، بفستان مميز طويل، من تصميم المصممة اللبنانية "نور فتح الله".
ويأتي هذا الفستان من مجموعة نور الأخيرة لموسم خريف - شتاء ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث جاء باللونين الكحلي الغامق والأزرق اللماع، وتميّز بتصميم مكشوف الكتفين، تزينه نصف فيونكة عند الصدر من اللون الأزرق، لتنسدل من قم الى الخلف بذيل طويل .
وبحسب المعلومات، فقد بلغ ثمن هذا الفستان المميز 900 دولار أميركي.