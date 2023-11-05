كم بلغ سعر آخر فستان لـ ميريم أوزرلي؟

ويأتي هذا الفستان من مجموعة نور الأخيرة لموسم خريف - شتاء ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث جاء باللونين الكحلي الغامق والأزرق اللماع، وتميّز بتصميم مكشوف الكتفين، تزينه نصف فيونكة عند الصدر من اللون الأزرق، لتنسدل من قم الى الخلف بذيل طويل .وبحسب المعلومات، فقد بلغ ثمن هذا الفستان المميز 900 دولار أميركي.