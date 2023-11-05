فيديو من فلسطين يدمي القلوب وعابد فهد يعلق: هذه حكايات الأرض
نشر الممثل السوري عابد فهد، على حسابه عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الهائل الذي حل بـ فلسطين، بعد الاستهدافات المتكررة للعدو الاسرائيلي على الاحياء السكنية والمدارس والمستشفيات.
وقد أُرفق الفيديو بموسيقى حزينة، حيث أظهر الدمار الكبير والاطفال والنساء الذي اصيبوا جرّاء القصف، وسط دموع الححزن والحسرة والقهر، على جيل لم يرَ من الدنيا بعد سوى الوجع.
وقد عل عابد فهد على الفيديو قائلا: "هذه حكايات الأرض وشهدائها.. العالم يثور ويغضب، وإسرائيل تموت رعباً".