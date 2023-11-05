فيديو من فلسطين يدمي القلوب وعابد فهد يعلق: هذه حكايات الأرض

هذه حكايات الأرض وشهدائها العالم يثور ويغضب إسرائيل تموت رعباً pic.twitter.com/jl5YXLZrCQ — Abed Fahed (@AbedFahed) November 5, 2023

وقد أُرفق الفيديو بموسيقى حزينة، حيث أظهر الدمار الكبير والاطفال والنساء الذي اصيبوا جرّاء القصف، وسط دموع الححزن والحسرة والقهر، على جيل لم يرَ من الدنيا بعد سوى الوجع.وقد عل عابد فهد على الفيديو قائلا: "هذه حكايات الأرض وشهدائها.. العالم يثور ويغضب، وإسرائيل تموت رعباً".