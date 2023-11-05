كورتني كارداشيان تضع طفلها الأول من ترافيس باركر

وبحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، فإن الثنائي في صدد تسمية ابنهما "روكي ثيرتين باركر"، مع الاشارة الى ان لـ كورتني كارداشيان ثلاثة أبناء من سكوت ديسك، وهم مايسون ديسك 13 عاماً، بينيلوب ديسك 10 أعوام، ورين ديسك 8 أعوام، كما أن لـ باركر ولدين من زوجته السابقة شانا موكلر، هما: لاندون باركر 19 عاماً، وألاباما باركر 17 عاماً.الجدير ذكره أ، كورتني كانت قد مرّت بظروف صعبة خلال الحمل، مع خطر اجهاض جنينها، حيث خضعت لعملية جراحية طارئة لإنقاذه.وقالت حينها: "سأكون أبداً ممتنة لأطبائي الرائعين لإنقاذهم حياة طفلنا. أنا ممتنة أيضاً لزوجي الذي هرع إلى جانبي تاركاً جولته الموسيقية ليكون معي في المستشفى ويعتني بي بعد ذلك. إنّه صخرتي. وإلى أمّي، أشكرك لأنك أمسكتِ بيدي في هذا الوقت".وتابعت: "على اعتبار أنني امرأة مرّت بثلاث حالات حمل كانت سهلة في الماضي، لم أكن مجهّزة للخوف الذي يترافق وجراحة الجنين. لا أعتقد أنّ أي شخص لم يعش موقفاً مماثلاً سيفهم هذا الشعور بالخوف. لديّ احترام جديد للأمهات اللواتي اضطررن للقتال من أجل أطفالهن أثناء فترة الحمل".