وائل الدحدوح يستذكر ابنه الراحل في يوم ميلاده: "كان يحب الحياة" وكندة علوش تعلق

في الجنة ونعيمها ان شاءلله.. الله يرحم روحه الجميلة الطاهرة ويلهمك كل الصبر والقوة لاجتياز هذه المحنة.. يارب يكون معاك ويمدك بكل القوة 🙏🙏💔💔@WaelDahdouh https://t.co/kUdAfF9PiJ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) November 4, 2023

وفي التفاصيل، ارفق وائل الدحدوح صورة ابنه الراحل محمود، بكلمات مؤثرة ذكر من خلالها صفاته، واشار الى انه كان طموحا وحالما ويحب الحياة، فكتب: "كان محمود يحب الحياة.. وكان دائما مفعم بالحيوية والحياة".وتابع بتأثر: "في كل مناسباتنا كان محمود هو المناسبة ذاتها.. وكان ينتظر أيام ميلاد والده ووالدته، إخوته وأخواته، ليصنع ويوزع الفرح في البيت، خاتما كلامه بالقول: "يصادف اليوم يوم ميلاد محمود.. رحمك الله يا روح الروح وكل عام وأنت بخير".أبرز المتفاعلين مع تغريدة وائل الدحدوح كانت الممثلة السورية كندة علوش، التي اعادت نشر التغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، وارفقتها بالتعليق التالي: "في الجنة ونعيمها ان شاءلله.. الله يرحم روحه الجميلة الطاهرة ويلهمك كل الصبر والقوة لاجتياز هذه المحنة.. يارب يكون معاك ويمدك بكل القوة".