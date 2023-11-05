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شكران مرتجى تخسر اقرباء لها في فلسـ ـطين بعد استـ ـهداف منزلهم: الله يصبر عائلتنا
شكران مرتجى تخسر اقرباء لها في فلسـ ـطين بعد استـ ـهداف منزلهم: الله يصبر عائلتنا
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شكران مرتجى تخسر اقرباء لها في فلسـ ـطين بعد استـ ـهداف منزلهم: الله يصبر عائلتنا

فن

2023-11-05 | 09:02
شكران مرتجى تخسر اقرباء لها في فلسـ ـطين بعد استـ ـهداف منزلهم: الله يصبر عائلتنا
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Aljadeed
شكران مرتجى تخسر اقرباء لها في فلسـ ـطين بعد استـ ـهداف منزلهم: الله يصبر عائلتنا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة أقرباء الفنانة السورية شكران مرتجى بسبب العدوان الاسرائيلي على فلسطين.

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة شكران مرتجى عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "انستغرام"، تدوينة وكتبت: "ابن عم والدي وزوجته وبناته استشهدوا اليوم في غزة" .
وأضافت شكران: "رحمهم ويصبر عائلتنا ويحمي الجميع، انا لله و إنا اليه راجعون.
وكانت قد انفعلت الممثلة السورية شكران مرتجى بشكل كبير، وعبرت عن غضبها في مقطع فيديو نشرته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت من خلاله عما يحصل في فلسطين والظلم الذي يلحق بالشعب الفلسطيني واللا إنسانية التي يتعامل بها العدو، غير آبه للأطفال والنساء وللشعب الذي حارب منذ القدم لاستعادة أرضه.

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