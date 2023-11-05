أول تعليق من صادق الصباح على قرار نادين نسيب نجيم الاعتزال

وفي التفاصيل، أشاد صادق الصباح، خلال حديث خاص لموقع "فوشيا"، بموهبة نادين، ووصفها بأنها ابنة "شركة سيدرز آرت برودكشن"، وقال: "نعتز بنادين وبمسيرتها الفنية الطويلة، خاصة أننا حققنا الكثير من النجاحات سويةً".وعن سؤاله حول ظروف تعاقد نادين نسيب نجيم مع شركة الإنتاج، بين الصباح أن تعاقدها هو تعاقد عائلي أكثر منه تجاري، وعلق: "نحترم قراراتها، وبالوقت المناسب سنعلن أي جديد بهذا الخصوص".وكشف المنتج اللبناني، أن التحضيرات باتت على قدم وساق للبدء بتصوير "مسلسل 2024"، الذي سينافس ضمن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وتلعب خلاله نادين دور البطولة إلى جانب الفنان محمد الأحمد.