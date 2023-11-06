طليق بلقيس فتحي يكشف تفاصيل لأول مرة عن انفصالهما

وفي التفاصيل، أكد سلطان في لقاء ببرنامج "سيدتي" أنه "ليس من الضروري أن يشعر الناس بحزني، أنا أجلس مع نفسي بمفردي وأحاسب نفسي جداً، والناس تتابعنا على السوشيال ميديا وتظن أنها حياتنا ولكنها في الحقيقة نصف ساعة من أصل 24 ساعة".

وتابع: "لم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ لأن كل شيء مقدر من الله"، مؤكداً أنه "بالطبع لا أحد يسعد بالطلاق لكنني مرتاح الآن، والطلاق تم بحب وتفاهم، وكل علاقة تنتهي في النهاية والحب موجود دائماً طالما هو في الحياة".

وعن إبنه تركي قال إنه "توأم روحي ونسخة مني في كل شيء، حتى في زعله"، مؤكداً أنه "لن يتدخل في حياة طفله البالغ من العمر 5 سنوات، انا لن اتحكم في خياراته وحياته بل دوري ان اكون مراقب له من خارج الصندوق".