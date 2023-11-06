قرار قضائي بـ سجن نسرين طافش 3 سنوات .. ما القضية؟

وبحسب ما ورد عبر موقع "اليوم السابع"، صدر الحكم صباح اليوم بعد ان أسندت النيابة العامة لنسرين، إصدارها شيكاً لصالح المجنى عليها، نشوى صفاء الدين، بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه، وذلك بتاريخ 30 يناير 2023.

وجاء في المعلومات ان المحكمة خلصت، بعد الاطلاع على الأوراق ومحضر جمع الاستدلالات، أن نسرين أصدرت شيكاً بنكياً لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، ليتبين أنه لا يقابله رصيداً قائماً وقابلاً للسحب، رغم علمها بذلك.

من جهته، قدم دفاع المجنى عليها، سنداً لدعواه تضمنت صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمراً من المتهمة إلى البنك، بأن يدفع إلى المجنى عليها المبلغ ومذيل بتوقيع المتهمة، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وأصدرت المحكمة حكماً غيابيا بحبس نسرين لمدة 3 سنوات، مع دفع كفالة بقيمة 20 ألف جنيه من أجل إيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.