سيرين عبد النور تعلق على فاجعة عيناتا: استهداف الأطفال صار شغلكم

فاجعة جديدة حلت على أهالي عيناتا في الجنوب، بعد استهداف العدو الإسرائيلي جدّة وثلاثة صغار من أحفادها لمركبتهم بين بلدتي عيترون وعيناتا الحدودية مع فلسطين.

والشهيدات هن سميرة عبد الحسن أيوب، وحفيداتها ريماس وتالين وايناس، إضافة إلى جرح الوالدة هدى عبد النبي حجازي.

وفي التفاصيل، أثار الاستهداف غضب النجوم بشكل الكبير، واستنكروا الحادثة البشعة التي أبكت الآلاف.

وعلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على الحادثة على حسابها عبر منصة اكس، حيث نشرت صور الاطفال وعلقت: " استهداف الأطفال صار شغلكم الشاغل صار هواية عندكم !!! ما في كلام يوصف الوجع يا ويلكم من الله رحمتك يا رب ".