فادي إبراهيم يخرج عن صمته ويرد على أخبار تدهور حالته الصحية

وفي التفاصيل، تواصل موقع "الفن" مع الفنان فادي إبراهيم للإطمئنان عن وضعه الصحي بعد أن أعلن الممثل اللبناني جورج حران أن فادي إبراهيم بحاجة لدم من فئة B+وطمأن فادي إبراهيم الجمهور عن حالته، وقال أنه بصحة جيدة وهو بخير، وشكر كل من يطمئن عن صحته وكل جمهوره الذي يحبه كثيراً ويبادله إبراهيم المحبة نفسها. ولكن تمنى على الناس أن لا تتناقل الأخبار عن صحته بطريقة هستيرية وكأنه بحالة صحية حرجة، كون هذا النوع من الاخبار يؤثر على عائلته الموجودة خارج لبنان وبالتالي يُشغل بالهم كثيراً عليه. كما تمنى أن تكون الأخبار موضوعية عن صحته ولا يتم المبالغة بهذا الشكل الذي يتم المبالغة فيه.