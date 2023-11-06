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فادي إبراهيم يخرج عن صمته ويرد على أخبار تدهور حالته الصحية
فادي إبراهيم يخرج عن صمته ويرد على أخبار تدهور حالته الصحية
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فادي إبراهيم يخرج عن صمته ويرد على أخبار تدهور حالته الصحية

فن

2023-11-06 | 09:57
فادي إبراهيم يخرج عن صمته ويرد على أخبار تدهور حالته الصحية
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Aljadeed
فادي إبراهيم يخرج عن صمته ويرد على أخبار تدهور حالته الصحية

لا يزال خبر تعرض الفنان اللبناني فادي ابراهيم لوعكة صحية يتصدر اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، تواصل موقع "الفن" مع الفنان فادي إبراهيم للإطمئنان عن وضعه الصحي بعد أن أعلن الممثل اللبناني جورج حران أن فادي إبراهيم بحاجة لدم من فئة B+
وطمأن فادي إبراهيم الجمهور عن حالته، وقال أنه بصحة جيدة وهو بخير، وشكر كل من يطمئن عن صحته وكل جمهوره الذي يحبه كثيراً ويبادله إبراهيم المحبة نفسها. ولكن تمنى على الناس أن لا تتناقل الأخبار عن صحته بطريقة هستيرية وكأنه بحالة صحية حرجة، كون هذا النوع من الاخبار يؤثر على عائلته الموجودة خارج لبنان وبالتالي يُشغل بالهم كثيراً عليه. كما تمنى أن تكون الأخبار موضوعية عن صحته ولا يتم المبالغة بهذا الشكل الذي يتم المبالغة فيه.
 

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