والد انجيلينا جولي يهاجمها بسبب دعمها للفلسطينين: أشعر بخيبة أمل في ابنتي
تعرضت النجمة العالمية أنجلينا جولي، لهجوم قاس من والدها جون فويت، عقب إعلانها تضامنها مع الشعب الفلسطيني لا سيما بعد المجزرة التي اؤتكبها الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
ونشر جون مقطع فيديو رد من خلاله قائلا: "أشعر بخيبة أمل في ابنتي وعدم تفهمها للمجد الإلهي والحقيقة الإلهية، هذا متعلق بتدمير تاريخ أرض الرب، الأرض المقدسة، أرض اليهود".
وأضاف : "على الجيش الإسرائيلي حماية أرضه وشعبه، إنها حرب، ولن يكون الناتج كما يتوقعه اليسار، لا يمكنها أن تكون مهذبة الآن".