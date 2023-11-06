والد انجيلينا جولي يهاجمها بسبب دعمها للفلسطينين: أشعر بخيبة أمل في ابنتي

ونشر جون مقطع فيديو رد من خلاله قائلا: "أشعر بخيبة أمل في ابنتي وعدم تفهمها للمجد الإلهي والحقيقة الإلهية، هذا متعلق بتدمير تاريخ أرض الرب، الأرض المقدسة، أرض اليهود".



وأضاف : "على الجيش الإسرائيلي حماية أرضه وشعبه، إنها حرب، ولن يكون الناتج كما يتوقعه اليسار، لا يمكنها أن تكون مهذبة الآن".