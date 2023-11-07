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تامر حسني يتحدث عن تفاصيل مروره بأزمة نفسية بسبب فلسطين
تامر حسني يتحدث عن تفاصيل مروره بأزمة نفسية بسبب فلسطين
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تامر حسني يتحدث عن تفاصيل مروره بأزمة نفسية بسبب فلسطين

فن

2023-11-07 | 04:42
تامر حسني يتحدث عن تفاصيل مروره بأزمة نفسية بسبب فلسطين
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Aljadeed
تامر حسني يتحدث عن تفاصيل مروره بأزمة نفسية بسبب فلسطين

أعلن الفنان المصري تامر حسني، عن تعرضه للاكتئاب والشعور بالحزن، بسبب الحرب على قطاع غزة، موضحاً مرورهم بحالة "طنين الأذن"، وكيفية معالجتها.

وفي التفاصيل، شارك تامر حسني على حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، مقطعاً مصوراً لشخص يوضح تفاصيل طريقة علاج "طنين الأذن" دون استخدام الأدوية، وأرفقه بتعليق تمنى خلاله من جمهوره اتباع الخطوات التي يتضمنها الفيديو، ونشره على نطاق واسع، لكون معظم الأطباء يعتقدون بعدم وجود علاج لهذه الحالة.

وقال الفنان المصري تامر حسني: "معلش هو موضوع بره الأحداث اللي بنعيشها شويه بس مرتبط ارتباطا نفسيا، الفترة دي زادت الشكوى عند ناس كتير، بسبب الاكتئاب والحزن من الأحداث الحالية أو غيرها، والحقيقة إني واحد منهم، الاكتئاب ده ممكن يبقى سبب في حاجه اسمها (طنين الاذن) وممكن تيجي برضو من حاجات تانية".

وأكد تامر حسني أن الفيديو الذي نشره سيقدم المساعدة لعدد كبير من الأشخاص، متمنياً نشره على نطاق واسع، ومضيفاً: "هي طريقة علاجية سهلة هتتعمل زي ما في الفيديو، ممكن تخفوا من أول مرة وممكن تكرروا الطريقة دي  8 مرات، لو بتتحسن كرره كل يوم لحد ما تخف تماماً، ولو جسمك مستجابش للطريقة دي، خد الحل التاني أدوية فيتامين zinc وmilga، ومع الوقت هيتحسن ان شاء الله".

واختتم الفنان منشوره، قائلا: "يبقى حرام عليا لو منشرتوش، طبعاً كل واحد يرجع لدكتوره لو حابب وربنا يشفي الجميع، ويحفظ غزة وأهل غزة، وبرضو هفضل أدعي وأقول معجزة من عندك يا رب".

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