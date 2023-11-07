أول تعليق من نسرين طافش على أخبار اصدار قرار بسجنها 3 سنوات
أثارت الممثلة السورية نسرين طافش حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول المواقع الاخبارية خبر عن قرار محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، بتأجيل معارضة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات اثر قضية إصدار شيكات بدون رصيد لصالح سيدة تدعى نشوى صفاء الدين، بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
في هذا السياق، قالت نسرين طافش في تصريح لـ"ET بالعربي": "هذه الأنباء غير صحيحة إطلاقاً وليس لها أساس من الصحة، ولا أعلم من أين تأتي هذة الأخبار".
وناشدت نسرين المواقع الاخبارية بضرورة تحري الدقة وعدم الزج باسمها في موضوعات لا تخصها، مشيرة إلى أنها حصلت على حكم قضائي منذ فترة، ضد مجموعة من الأشخاص بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضدها.