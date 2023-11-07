أول تعليق من نسرين طافش على أخبار اصدار قرار بسجنها 3 سنوات

في هذا السياق، قالت نسرين طافش في تصريح لـ"ET بالعربي": "هذه الأنباء غير صحيحة إطلاقاً وليس لها أساس من الصحة، ولا أعلم من أين تأتي هذة الأخبار".

وناشدت نسرين المواقع الاخبارية بضرورة تحري الدقة وعدم الزج باسمها في موضوعات لا تخصها، مشيرة إلى أنها حصلت على حكم قضائي منذ فترة، ضد مجموعة من الأشخاص بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضدها.