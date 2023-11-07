نجمة مسلسل عمر "زيزين سومر" تكشف زواجها بعمر 78 عاما

وفي التفاصيل، أعلنت زيرين سومر عن زواجها من حبيبها وهي بعمر 78 عاماً، مما شكل صدمة كبيرة للجمهور.

وظهرت الفنانة التركية خلال مقابلة جديدة لها تحدّثت بطلة مسلسل "عمر" عن حياتها الخاصة التي لم يعلم عنها الجمهور الكثير

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وكشفت زيرين سومر بانها قد تزوجت من حبيبها قبل ما يقارب الـ 8 اشهر فقط، بالرغم من انها تبلغ من العمر 78 عاماً، وأعلنت بانها تزوجت من حبيبها الذي كانت تعيش معه في نفس المنزل منذ 22 عامًا دون زواج أو اي ارتباط رسمي.

سومر حول الموضوع: "لا أحد يعرف هذا الأمر لأنني لا أتحث كثيراً في الموضوع"

وأضافت زيرين: "كنت أعيش في اسطنبول ومرضت جداً في ذات ليلة ولم أستطع الذهاب الى اي مكان ولذلك اخبرت ابني بأنه يجب علي ادخال شخص الى حياتي".