بالأسماء- منع فنانين من التمثيل في مصر بقرار نقابي

وفي التفاصيل، أصدر أشرف قراراً جديداً بمنع 6 ممثلين شباب، من التمثيل، في محاولة لضبط العملية التمثيلية، وفق تصريحات زكي.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن أشرف زكي، 62 عاماً، أن "هذه القرارات لن تكون الأخيرة من أجل إعادة الانضباط للمهنة".

ونص القرار الجديد لنقابة المهن التمثيلية على إيقاف الممثلين؛ علي السبع، لبنة إيهاب، بسمة نبيل، أحمد أزعر، منة صلاح وأحمد طـارق، وحرمهم من تصاريح العمل.

وأرجعت النقابة قرارها لعدم احترام الممثلين الستة قواعد وقوانين النقابة ومشاركتهم في العديد من الأعمال الفنية دون تصريح.