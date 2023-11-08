الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زين كرزون تكشف عن اصابتها بمرض وهذه معانتها
زين كرزون تكشف عن اصابتها بمرض وهذه معانتها
A-
A+

زين كرزون تكشف عن اصابتها بمرض وهذه معانتها

فن

2023-11-08 | 03:20
زين كرزون تكشف عن اصابتها بمرض وهذه معانتها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
زين كرزون تكشف عن اصابتها بمرض وهذه معانتها

أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية زين كرزون عن إصابتها بمرض التليف العضلي، ومعاناتها منه لمدة 5 سنوات.

وفي التفاصيل، قالت زين في فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر إنستغرام، إن مرض التليف العضلي يصيب السيدات بنسبة تصل إلى 80% عن الرجال.

وأكدت زين معانتها من أعراض المرض، وبإحساسها بألم شديد في مناطق معينة مثل الرقبة والأكتاف، والأكواع، وأسفل الظهر، والركب.

ورجحت زين كرزون أن يكون شعورها بالألم بسبب معانتها من مرض الديسك، علما بأن حالتها لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وإنما إلى ممارسة السباحة واليوغا وفق قولها.

وأوضحت أنه بعد معانتها على مدار سنوات، وخضوعها لأكثر من 400 جلسة علاج طبيعي تبين إصابتها بمرض التليف العضلي.

اقرأ ايضا في فن

وفاة ممثل شهير وأولاده الأربعة بحاث سير أليم
09:25

وفاة ممثل شهير وأولاده الأربعة بحاث سير أليم

توفي الممثل الشهير تاراجا رمسيس ، المعروف بتأديته أدواراً بارزة في أفلام مثل "Black Panther" و"Avengers: Endgame"، وثلاثة من ابنائه اثر حادث سير مروّع أودى بحياتهم.

09:25

وفاة ممثل شهير وأولاده الأربعة بحاث سير أليم

توفي الممثل الشهير تاراجا رمسيس ، المعروف بتأديته أدواراً بارزة في أفلام مثل "Black Panther" و"Avengers: Endgame"، وثلاثة من ابنائه اثر حادث سير مروّع أودى بحياتهم.

شيريهان لـ عهد التميمي : سلام الله لك وعليك يا ابنتي
09:18

شيريهان لـ عهد التميمي : سلام الله لك وعليك يا ابنتي

تضامنت الفنانة المصرية شيريهان مع الناشطة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، من منزلها في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.

09:18

شيريهان لـ عهد التميمي : سلام الله لك وعليك يا ابنتي

تضامنت الفنانة المصرية شيريهان مع الناشطة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، من منزلها في قرية النبي صالح بالضفة الغربية.

فايا يونان تنشر تسجيلات بينها وبين معتز عزايزة.. أهداها أغنية "أحب يديك" وهي تعلق
09:09

فايا يونان تنشر تسجيلات بينها وبين معتز عزايزة.. أهداها أغنية "أحب يديك" وهي تعلق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للصحفي والمصور الفلسطيني معتز عزايزة، أثناء أدائه أغنية "أحب يديك" للفنانة السورية فايا يونان، في حركة لنسيان واقع الصراع الذي يعيشه في القطاع.

09:09

فايا يونان تنشر تسجيلات بينها وبين معتز عزايزة.. أهداها أغنية "أحب يديك" وهي تعلق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للصحفي والمصور الفلسطيني معتز عزايزة، أثناء أدائه أغنية "أحب يديك" للفنانة السورية فايا يونان، في حركة لنسيان واقع الصراع الذي يعيشه في القطاع.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023