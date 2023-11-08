غادة عبد الرازق تنفعل بسبب فلسطين: كله اتقلب النتيجة ايه؟

وفي التفاصيل، كتبت غادة منشورا على حسابها عبر إنستغرام قالت فيه: "إحنا بقالنا داخلين على شهر عمالين نشير بوست ونقطع شراينا واتكلمنا بكل اللغات عشان كنا عارفين إن فيه أشخاص وجيل جديد عربي أو أجنبي مش عارف تاريخ قضية فلسطين".

وتابعت غادة: "قال يعني مافيش حد عارف مش مهم مش هي دي المشكلة خالص".

وأشارت إلى أنه رغم ردود الفعل الشاجبة والتي قلبت العالم رأسا على عقب، لكن المجازر لا تزال تُرتكب بحق الأطفال والنساء في غزة، وكأنهم يعيشون في مرحلة إبادة جماعية من دون أي حسيب أو رقيب.

واختتمت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق كلامها بالقول: "كله انقلب والنتيجة ايه؟ مجرد سؤال".