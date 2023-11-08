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فايا يونان تنشر تسجيلات بينها وبين معتز عزايزة.. أهداها أغنية &quot;أحب يديك&quot; وهي تعلق
فايا يونان تنشر تسجيلات بينها وبين معتز عزايزة.. أهداها أغنية "أحب يديك" وهي تعلق
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فايا يونان تنشر تسجيلات بينها وبين معتز عزايزة.. أهداها أغنية "أحب يديك" وهي تعلق

فن

2023-11-08 | 09:09
فايا يونان تنشر تسجيلات بينها وبين معتز عزايزة.. أهداها أغنية "أحب يديك" وهي تعلق
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Aljadeed
فايا يونان تنشر تسجيلات بينها وبين معتز عزايزة.. أهداها أغنية "أحب يديك" وهي تعلق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوي للصحفي والمصور الفلسطيني معتز عزايزة، أثناء أدائه أغنية "أحب يديك" للفنانة السورية فايا يونان، في حركة لنسيان واقع الصراع الذي يعيشه في القطاع.

وفي التفاصيل، شارك المصور الفلسطيني إسماعيل جود، عبر حسابه في منصة "إنستغرام" مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه معتز يمشط شعره ويرتب أغراضه وهو يغني، وأرفقه بتعليق: "نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن أجواء الاحداث، ونحاول خلق أجواء ممتعة بعيداً عن المعاناة التي نراها كل يوم".

  بدورها، أعادت  الفنانة السورية فايا مشاركة الفيديو على صفحتها الخاصة عبر "إنستغرام"، لافتةً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تسمع فيها عزايزة يغني أغنيتها، فقد سبق أن أرسل لها تسجيلًا صوتيًّا، وهو يغني كرد على رسالة بعثتها له عبر الخاص، قبل أسبوعين.

وكتبت فايا: "من اسبوعين كان حاطط معتز ستوري بتقول ادعولي لأنه كان بمناطق عمتنضرب بشكل مكثف. بعتله الله يحميكن قام رد عليي، هو عمبيغني وبس سمعتها ضليت عمببكي".

وجاء رد فايا على تسجيله الصوتي بإكمال غناء مقطع الأغنية، التي تقول: "يداك تلوح للعائدين..وتحمل خبزا الى الجائعين.. احب يديك احب يدك واكثر اكثر احب بلادي".

وأضافت أن الأغنية مخصصة لأشخاص مثل عزايزة، قائلة: "هاي الأغنية انعملت لناس متل معتز، بإيديهم عم يعملوا الخير والحق والجمال والحرية لبلادنا".

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