ممثلة لبنانية شهيرة تخسر والدتها: غسلت امي اليوم ولبستها الأبيض الخالد

RIP Mother…



غسلت امي اليوم، نعم غسلتها… لم ادع احد يلمس فريال الطاهره غيري ، فهي كانت تحب لمسة الحنان… و لبستها الابيض الخالد… و غنيت لها اغنيتها المفضلة… و وضعتها في قلبي كي تنام… وهناك ستبقى ماسكة يدي ، فقد وعدت امي انا لا افلت يدها ابداً… pic.twitter.com/LNG1dpBY50