ممثلة لبنانية شهيرة تخسر والدتها: غسلت امي اليوم ولبستها الأبيض الخالد
فُجعت الممثلة اللبنانية دارين حمزة، بوفاة والدتها السيدة فريال الزين، حيث أعلنت الخبر في منشور على حسابها عبر فيسبوك، اذ نشرت صورة كُتب عليها: "إن لله وإن اليه راجعون.. البقاء لله، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي السيدة فريال الزين".
ولاحقا، نشرت دارين على حسابها عبر منصة "اكس"، صورة جمعتها بوالدتها الراحلة، وارفقتها بالتعليق التالي: "غسلت امي اليوم، نعم غسلتها.. لم ادع احد يلمس فريال الطاهرة غيري، فهي كانت تحب لمسة الحنان.. ولبستها الابيض الخالد وغنيت لها اغنيتها المفضلة.. ووضعتها في قلبي كي تنام.. وهناك ستبقى ماسكة يدي، فقد وعدت امي انا لا أفلت يدها ابداً".