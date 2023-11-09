لطيفة التونسية تتعرض للتهديد وتكشف التفاصيل

وفي التفاصيل، أطلت لطيفة على جمهورها في مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، قالت فيه: "عملت أغنية اسمها إلى طغاة العالم، بالرغم من أن مواقع كثيرة من ضمنها تيك توك، منعوا الأغنية ووجهوا لنا تهديدًا بغلق الأغاني والأكاونت بتاعي، إحنا تربينا على القضية الفلسطينية من صغرنا، 70 سنة والشعب الفلسطيني يعاني".وأشارت لطيفة الى أنها تنتمي لـ تونس، والجميع على دراية بما قدمته بلادها بعد القصف والتهجير والتدمير الذي حصل بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى المعاناة التي يشعر بها الجميع بسبب ما يحصل في غزة، لاسيما "الغصة والحزن" عند تناول الطعام.هذا ولفتت إلى أهمية الفن في الأزمات، فقالت: "متعرفش تعبّر بالكلام قول رأيك بالفن، الفن طول عمره لازم يكون سلاحًا مدنيًا، وأم كلثوم بعد حرب الـ 67 لفَّت العالم العربي كله ولمت إللي بلادها محتجاه من مساعدات، وعبد الحليم، وغيرهما من الفنانين إللي تركوا بصمة كبيرة"، مؤكدة بالمقابل أن كل فنان لديه الحرية في قناعاته.وفي الختام، وجهت لطيفة الشكر للذين يقدمون الأرباح المادية العائدة من حفلاتهم إلى الشعب الفلسطيني سواء في "الأكل، أو الأدوية، أو المساعدات"، واصفة تصرفهم بـ"الرسالة السَّامية والراقية".