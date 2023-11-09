تركي آل الشيخ يساند بيومي فؤاد بعد تعرضه للهجوم

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A post shared by TURKI ALALSHIKH تركي آل الشيخ (@turkialalshik)
A post shared by TURKI ALALSHIKH تركي آل الشيخ (@turkialalshik)
شاركت الإعلامية اللبنانية ديما صادق على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال سيدة فلسطينية بعد قيامها بمشاركة منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر واتساب، دعما لبلدها في ظل الاحداث الحاصلة والاعتداءات التي تشنها إسرائيل على القطاع.
عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن انزعاجها من الأفكار السائدة التي ترى أنه يتوجب على المرأة يتوجب عليها الإنجاب ليكون أطفالها سندًا لها في الحياة.
تستمر النسخة العربية من مسلسل "الخائن" من بطولة الممثلة السورية سلافة معمار والممثل قيش الشيخ نجيب بتصدر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ يحتوي على عدد من المشاهد الجريئة.