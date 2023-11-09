تركي آل الشيخ يساند بيومي فؤاد بعد تعرضه للهجوم

أبدى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على دعمه للممثل المصري بيومي فؤاد، في ظل الهجوم الذي يتعرّض له منذ أيام، بسبب تصريحاته الأخيرة ضد زميله ومواطنه الفنان محمد سلام، خلال عرض مسرحيته ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

