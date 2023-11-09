عصابة اقتحمت منزل حبيبة نيمار لاختطاف ابنته .. اليكم ما حصل

وفي التفاصيل، اقتحمت عصابة منزل عارضة الأزياء برونا بيانكاردي، حبيبة نيمار، الكائن في مدينة ساو باولو، وحاولت اختطاف "مافي" ابنة نيمار.

وكشف نيمار انه لحسن الحظ، لم تتواجد الأم وابنتها في المنزل في تلك الأثناء، بل كانتا تحتفلان بمرور أول شهر من عمر "مافي" في بيت أحد أصدقاء نيمار. وكشفت برونا أن والديها كانا متواجدين، وتم أخذهما كرهينتين.

واكدت إدارة الأمن في مدينة ساو باولو، انه ألقي القبض على شاب في العشرينات بمكان الحادثة، فيما تستمر السلطات بالبحث عن المشتبه بهم.

وتبين أن اللصوص أقدموا على سرقة حقائب يد، وساعات، ومجوهرات ثمينة، حينما لم يتمكنوا من سرقة ابنة نيمار، التي كانوا يهدفون للمساومة عليها.

وكتب نيمار عبر حسابه على "إنستغرام": "يوم حزين مع خبرين مدمرين للغاية.. في البداية، كان الهجوم الذي شنته إحدى العصابات على منزل برو سوفيرام (والد صديقته)، ولكن الحمد لله الجميع بخير!".

وأضاف: "ثانيًا، وفاة صديق.. مشاعري تجاه العائلة بأكملها، أتمنى أن يتقبّل الله دعاءنا".