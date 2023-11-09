اليسا تتحدث عن عدم انجابها: بكره هيدي الكلمة .. الولد مش سند

وقالت اليسا، خلال مشاركتها في جلسة حوارية، أقيمت في العاصمة السعودية الرياض مؤخرًا: "أنا بكره هيدي الكلمة، وبرفض إسمعها إنه لازم الأم تجيب ولاد لأخرتكن... ليش شفتوا شي ولد قاعد مع أهله لما كبر... الولد مش سند".

وتابعت اليسا: "يعني المرأة اللي ما عندها ولد تعتبر ناقصة؟ أو الرجل اللي ما عنده ولد يعتبر ناقص؟!".

في سياق متصل، لفتت اليسا إلى أن أعظم دور قد تلعبه المرأة هو أن تكون أمًا، لكن في حال لم يكن بمقدورها ذلك فهي الصديقة، والزوجة، والمربية.

من جهة أخرى، تحدثت اليسا عن تعرضها للتنمر، وقالت: "المتنمر إنسان مريض، شفت فلتر عم يتمسخروا على تمّي، آخر همي ما أنا إليسا يا حبيبي قدرت إعمل شي بحياتي، يلي عم يتمسخر إنت مين؟".