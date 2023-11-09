اعتقال سيدة فلسطينية بسبب دعمها لبلدها وديما صادق تنفعل: ولاد الستين حرام!

ولاد الستين حرام عم يعتقلوها لانها نشرت ستوري دعم لغزة! https://t.co/6HBxSpgvfI — Dima ديما صادق (@DimaSadek) November 9, 2023

وارفقت ديما الفيديو بتعليق قالت فيه: "ولاد الستين حرام عم يعتقلوها لانها نشرت ستوري دعم لـ فلسطين".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن غضبهم جراء هذا الفيديو، ومؤكدين على الممارسات اللا إنسانية التي يقوم بها الإسرائيليون تجاه الشعب الفلسطيني.