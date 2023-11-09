اعتقال سيدة فلسطينية بسبب دعمها لبلدها وديما صادق تنفعل: ولاد الستين حرام!
شاركت الإعلامية اللبنانية ديما صادق على حسابها عبر منصة "اكس"، مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال سيدة فلسطينية بعد قيامها بمشاركة منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر واتساب، دعما لبلدها في ظل الاحداث الحاصلة والاعتداءات التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وارفقت ديما الفيديو بتعليق قالت فيه: "ولاد الستين حرام عم يعتقلوها لانها نشرت ستوري دعم لـ فلسطين".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن غضبهم جراء هذا الفيديو، ومؤكدين على الممارسات اللا إنسانية التي يقوم بها الإسرائيليون تجاه الشعب الفلسطيني.