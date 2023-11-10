رامي جمال بأول تعليق بعد إلغاء حكم قضائي بحقه

وفي التفاصيل، أكد جمال في بيان نشره على حسابه عبر "فيسبوك" أنه أراد إظهار الحقيقة بعد التشهير به في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، من خلال نشر الحكم الصادر ضده، من دون إعلامه بشكل قانوني.

وقال جمال في نص البيان: أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما جاء فيه؛ أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانيا:ً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببطلان إعلان المستأنف رامي جمال، بصحيفة الدعوى، وبطلان الحكم المستأنف وبرفض طلب المستأنف ضده عدنان حسن محمد العسلي، بإلزام المستأنف بأن يؤدي له التعويض المناسب، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وختم الفنان المصري البيان بإصدار الحكم السابق بإلغاء حكم أول درجة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات القضائية عن درجتي التقاضي.