ابنة صابر الرباعي تفاجئه في "ليلة روائع بليغ حمدي" وهو يتأثر

أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، أمس، حفلا غنائيا ضخما على خشبة مسرح أبوبكر سالم، لإحياء ثاني فقرات حفل "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، برعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.



وانتشر مقطع فيديو لـ صابر الرباعي قبل صعوده إلى المسرح، حيث فاجأته ابنته الصغيرة بتسجيل صوتي عبرت من خلاله عن حبها لها وشوقها الكبير له، ليسمع صابر التسجيل امام الجميع مبديا تأثره الكبير بكلام ابنته، اذ أرسل لها تسجيلا صوتيا عبّر لها عن حبه وانه متشوّق ليعود الى تونس ورؤيتها وضمها الى قلبه.

وعند سؤال أحد الأشخاص المتواجدين في الغرفة مع صابر الرباعي، حيث كان يأخذ قسطا من الراحة استعدادا للصعود الى المسرح ومشاركة الجمهور بأجمل روائع بليغ حمدي، سأله أحدهم عن ابنته وما إذا كانت تنتظر صعوده الى المسرح، ليقول صابر: "لا بتكون نامت.. هيدي نقطة ضعفي".

