نزار فرنسيس ضيف اليوم في حلقة خاصة من "بودكاست عالجديد"
يحل الشاعر اللبناني نزار فرنسيس ضيفًا على هذه الحلقة الخاصة من "بودكاست عالجديد" مع زينب حمود، الليلة الساعة العاشرة والنصف مساءًا على قناة الجديد.
يتحدث نزار فرنسيس عن القضية الفلسطينية، معلقا على تعاطي الفنانين مع هذه القضية والاحداث في غزة. كما يتحدث عن بداياته الشعرية و علاقته بعائلته واهله وشعوره بعد رحيل والده وشقيقيه.
تتضمن الحلقة ايضًا تعليقا لافتا من نزار حول علاقته بالفنانة اللبنانية نجوى كرم والاخبار التي تتحدثت عن خلاف بينهما.
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