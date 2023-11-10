نزار فرنسيس ضيف اليوم في حلقة خاصة من "بودكاست عالجديد"

يحل الشاعر اللبناني نزار فرنسيس ضيفًا على هذه الحلقة الخاصة من "بودكاست عالجديد" مع زينب حمود، الليلة الساعة العاشرة والنصف مساءًا على قناة الجديد.

