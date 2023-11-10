فيديو مؤثر لـ طفلة فلسطينية يبكي معتصم النهار: يا رب ما في غيرك
شارك الممثل السوري معتصم النهار، مع متابعيه عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر مشاهد مؤثرة مما يحصل في فلسطين، بعد الاستهدافات المتكررة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي.
وقد أرفق معتصم الفيديو بتعليق مؤثر قال فيه: "يا رب ما في غيرك يا رب".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حزنهم الشديد لما يحصل، واكدوا على ان الممارسات التي يقوم بها العدو لا إنسانية، مطالبين بتحرك الشعوب والدول لوقف ما يحصل.