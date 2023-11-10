فيديو مؤثر لـ طفلة فلسطينية يبكي معتصم النهار: يا رب ما في غيرك

وقد أرفق معتصم الفيديو بتعليق مؤثر قال فيه: "يا رب ما في غيرك يا رب".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حزنهم الشديد لما يحصل، واكدوا على ان الممارسات التي يقوم بها العدو لا إنسانية، مطالبين بتحرك الشعوب والدول لوقف ما يحصل.