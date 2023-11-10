رسالة رومانسية من غدير السبتي إلى زوجها.. هذا ما قالته

شكرت الفنانة الكويتية غدير السبتي زوجها الذي لم تكشف عن هويته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، راجية من الله أن يحفظه ويعطيه الصحة.