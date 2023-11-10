رسالة رومانسية من غدير السبتي إلى زوجها.. هذا ما قالته
شكرت الفنانة الكويتية غدير السبتي زوجها الذي لم تكشف عن هويته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، راجية من الله أن يحفظه ويعطيه الصحة.
وفي التفاصيل، شاركت غدير السبتي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو قصير يتضمن دعاء للزوج جاء فيه: أعانك الله يا زوجي على مصاعب الحياة ورزقك من حيث لا تحتسب وجعل الله لك بعد كل عسر يسر.
وأرفقت غدير الفيديو بتعليق رجت الله فيه أن يرزق زوجها الصحة وراحة البال، ويعطيه الرزق الوفير بسبب تعبه الكبير معها ومع أطفالهما.
وتابعت الفنانة الكويتية، واصفة زوجها بـ "هدية الله" لها ولأطفالها: أنت هدية من رب العالمين حقي وحقهم الله يرزقك بالدنيا ويرزقك الجنة يارب العالمين.